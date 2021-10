Cimiteri: approvati i progetti per i lavori nelle frazioni di Poggio Perugino e Casette, conclusa gara d’appalto per Vazia

Martedì 26 Ottobre 2021, 17:43

RIETI - Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica ed ai Lavori pubblici Antonio Emili la giunta Cicchetti ha approvato i progetti esecutivi delle due opere di manutenzione straordinaria dei Cimiteri di Poggio Perugino e di Casette.

Gli interventi prevedono un investimento complessivo di 360.000 euro nei lavori finalizzati ad eliminare le lesioni prodotte dal sisma all’interno delle strutture cimiteriali delle due frazioni, attraverso opere di messa in sicurezza e riparazione delle tombe e dei padiglioni colpiti dal terremoto. Inoltre, è giunta a conclusione la procedura di gara per l’appalto dei lavori di ampliamento del cimitero di Vazia, in esito ai quali verranno realizzati 600 loculi e 15 cappelle.

«L‘Amministrazione comunale procede, al contempo, nell’iter già avviato per la cessione dei 50 loculi che verranno realizzati nel cimitero di Castel San Benedetto in via di attuazione del progetto di ampliamento approvato di recente dalla giunta. Anche in tema di edilizia cimiteriale – commenta l’assessore Antonio Emili - promuoviamo gli investimenti nelle opere tese a fornire risposte ai nostri concittadini, al fine di aumentare la disponibilità delle sepolture e di migliorare, al contempo, il decoro e la sicurezza dei cimiteri reatini».