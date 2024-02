Da Fiamignano a Rai 2, la storia di “Sierra” porta il Cicolano in tv

RIETI - La puntata di sabato 24 febbraio della trasmissione televisiva “Full contact - Notizie che colpiscono”, in onda su Rai 2, ha dedicato ampio spazio all’attività di Sierra, realtà imprenditoriale che dal cuore della provincia di Rieti sta ottenendo una visibilità sempre più importante a livello nazionale.

Il programma condotto da Laura Tecce ha voluto raccontare la storia virtuosa e suggestiva dei tre giovani titolari - Emanuele, Paolo e Valerio -, i quali circa tre anni fa hanno deciso di lasciare Roma per stabilirsi in pianta stabile nel loro paese d’origine, Fiamignano, e qui avviare la commercializzazione di prodotti da forno dolci e salati, realizzati nel proprio laboratorio e con ingredienti a chilometro zero, ma anche di birra artigianale e di caffè.

I tre, dopo aver creato e gestito con successo un pub all’aperto nelle ultime due estati, da pochi mesi hanno rilevato anche un’attività di ristorazione della zona, attestandosi come un punto di riferimento nel territorio del Cicolano in tutte le stagioni dell’anno.

La recente “vetrina” televisiva - le cui immagini hanno tra l’altro valorizzato alcuni splendidi scorci di Fiamignano - rappresenta un ulteriore passo in avanti verso una sempre maggiore riconoscibilità del marchio Sierra e dei valori che ne caratterizzano l’essenza.