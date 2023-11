Spara al cinghiale e il colpo rimbalza: ferito al collo il compagno di battuta. Tragedia sfiorata nel Cicolano

RIETI - Battuta di caccia al cinghiale rischia di finire in tragedia a Petrella Salto. Uno dei battitori è stato ferito al collo dal colpo sparato da un compagno di battuta. Un sabato di caccia nei boschi del Comune di Petrella Salto in cui un uomo del posto di 73 anni è rimasto accidentalmente ferito al collo dal proiettile esploso da un 77enne, anche lui della zona, che è rimbalzato deviando così la traiettoria dopo essere stato sparato contro un cinghiale.

La pallottola – per cause in corso di verifica e accertamento rispetto all’esatta dinamica balistica – era quindi diretta contro l’animale selvatico ma avrebbe deviato la sua traiettoria quando ha impattato contro una superficie, andando poi a colpire di striscio al collo il 73enne provocandogli una lesione da bruciatura.

Solo per alcuni millimetri l’uomo non è stato colpito al collo con una modalità che avrebbe potuto rivelarsi fatale.

Momenti di shock e panico. L’uomo è stato soccorso dal personale medico del 118 e sul posto sono anche intervenuti i carabinieri e i carabinieri-forestale per accertamenti, sopralluoghi, controlli e valutazione di eventuali rilevanze penali. L’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Rieti e, all’esito delle cure e dei controlli medici, gli sono stati riscontrati 10 giorni di prognosi.