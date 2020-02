© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domani, 28 febbraio, alle 12, presso il cortile di Palazzo degli Studi, avrà luogo l'intitolazione dello storico campo da basket di via San Liberatore alla memoria di Kobe Bryant, la leggenda del basket Nba recentemente scomparsa in tragiche circostanze.L'intitolazione è stata proposta dagli organizzatori di “Best League - Torneo Studentesco Rieti” ed è stata subito accolta con favore dalla Provincia di Rieti e dalle Presidi del Liceo "Marco Terenzio Varrone" e del Liceo "Elena Principessa di Napoli", che parteciperanno alla cerimonia assieme ad una delegazione di studenti.L’evento sarà introdotto da Claudia Chiarinelli - Delegata della Provincia di Rieti alle Politiche Scolastiche – di seguito interverranno Mariano Calisse (Presidente della Provincia di Rieti), Simone Fratini (Delegato della Provincia di Rieti allo Sport), Roberto Donati (Consigliere con Delega allo Sport del Comune di Rieti) e Giuseppe Cattani (Presidente Npc Basket Rieti).Concluderà l’intervento di Pietro Scasciafratte (Best League Rieti).