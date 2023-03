Kienergia ko pesante ma indolore a Treviglio: 85-48. Reatini partiti senza Geist e Tucker, perdono anche Bonacini e Maglietti

RIETI - Non c'è storia al PalaFacchetti per la Kienergia Npc Rieti che crolla 85-48 contro i padroni di casa di Treviglio nell'ultima partita della regular season. Sconfitta indolore, visto che i giochi erano già fatti e per entrambe le formazioni si trattava di un vero e proprio allenamento in vista delle rispettive seconde fasi che cominceranno domenica prossima. Gara segnata già dal riscaldamento, con coach Gabriele Ceccarelli che ha dovuto rinunciare a Davide Bonacini per un risentimento muscolare nel pre partita. L'assenza del play si è aggiunta a quelle di Geist e di Tucker.

Dei quattro quarti giocati l'unico che ha avuto un minimo di battaglia è stato il secondo, concluso con un parziale di 27-24, segnato da una Rieti che ha giocato testa a testa con i campioni di Treviglio, ribattendo canestro su canestro grazie anche a un Maurizio Del Testa che ha infilato 3 triple di fila per il -15 del riposo (45-30). Ripresa a senso unico, con Treviglio vero e proprio rullo compressore in grado di volare anche sul 40 a 5' dalla fine. Nell'ultimo periodo regia affidata ad Alessandro Feliciangeli, classe 2006 figlio d'arte che ha sostituito Lucas Maglietti uscito alla fine del terzo quarto per infortunio. Ceccarelli ha fatto ruotare sul parquet tutti i giocatori a sua disposizione (esclusi Naoni e Boancini infortunati) e tutti sono andati a referto.