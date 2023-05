Npc ko, Ruggieri: «Con Tucker sarebbe stata un'altra partita, ma riguarda la società». La nota del club

RIETI - Con le spalle al muro come non mai, la Kienergia Npc si prepara a vivere una settimana più che anomala. Infatti soltanto giovedì, i reatini sapranno se il pesante ko di Mantova varrà la seconda retrocessione della Npc o ci sarà la possibilità di proseguire la stagione ai playout. Decisivo sarà il match tra Ravenna e Stella Azzurra. Con una vittoria dei romagnoli, già retrocessi, la Npc andrà ai playout, mentre in caso di successo dei romani a sfidare Cheti nel playout sarà Monferrato.

Il coach

Nel frattempo un amareggiato Andrea Ruggieri, ha analizzato così la gara e il momento: «Ringrazio chi è sceso in campo, hanno dato il 100%, non è stata una settimana difficilissima e sul caso Tucker, non dico nulla, riguarda la società - commenta Ruggieri, che torna sulla partita - Da un punto di vista tecnico abbiamo provato a limitare il gioco forza di Mantova tra Sherrill e Iannuzzi, poi abbiamo concesso troppi rimbalzi e tante palle perse.

Poi nel terzo quarto brutto impatto. Adesso aspettiamo il risultato di Ravenna - Stella Azzurra di giovedì, quando ho preso la squadra eravamo ad una partita dalla retrocessione diretta, poi ci siamo rialzati in una classifica che è sempre stata corta. Sicuramente con Tucker avremmo avuto molta più presenza e fisicità, con il quale avremmo controllato meglio la questione rimbalzi».

La nota del club

«Il giocatore Darryl Tucker ha lamentato fastidio al ginocchio e alla schiena. Al nostro invito di seguire terapia farmacologica antinfiammatoria per poter scendere in campo, come consigliato da nostro ortopedico e staff medico, lui ha detto di no rendendosi così indisponibile per la partita. La società chiaramente si riserva ogni azione a sua tutela nelle prossime ore».