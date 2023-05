Kienergia da dimenticare a San Severo: vincono i pugliesi 86-71, i reatini nel baratro

RIETI - La Kienergia crolla a San Severo 86-71 e precipita nel baratro del fondo classifica, mettendo un piede in serie B. Partita inguardabile dei reatini, entrati in campo molli e mai all'altezza di una gara di importanza capitale. Nessuno ha raggiunto la sufficienza ma, nella gara odierna, pesa la confusione gestionale di un Andrea Ruggieri che è sembrato sempre in ritardo sulle scelte da effettuare.

Imbarcata già nel primo quarto finito 30-18 (8 punti reatini dalla lunetta) con il coach reatino che inspiegabilmente non ha mai chiamato time out. Dopo un secondo quarto più in equilibrio, il disastro è arrivato nei primi 60" della ripresa: Tucker già gravato di 2 falli ne ha commessi altri 2 in 40" e poi con altri 2 falli di squadra Rieti è finita subito in bonus, costretta a lasciare spazi enormi in difesa pur aggiustando le percentuali in attacco (20-25 il parziale del terzo periodo).

L'unica fiammata c'è stata in avvio di ultimo periodo quando una tripla di Del Testa aveva riportato la Npc a -6 (67-61), ma San Severo ha subito ritrovato la via della fuga sfruttando i buchi difensivi lasciati da un quintetto inadeguato a reggere l'onda d'urto del ritorno pugliese. In un amen sono arrivate le triple a raffica di Raivio, Petrusevski e Fabi con i padroni di casa volati fino al +20 (84-64) con ancora 3' da giocare, tempo spazzatura servito solo a vedere un paio di (inutili) triple di Geist per chiudere con un comunque pesante -15.

Il tabellino

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Sabatino 2 (1/2, 0/6), Raivio 21 (5/11, 3/8), Fabi 9 (0/1, 3/3), Lupusor 23 (3/6, 5/7), Daniel 15 (5/6, 0/1), Bogliardi 6 (2/3 da 3), Petrusevski 5 (1/2, 1/3), Tortu 3 (1/2, 0/1), Jerkovic 2 (0/1 da 2), Pazin. All. Pilot.

KIENERGIA NPC RIETI: Geist 14 (1/3, 4/7), Del Testa 12 (3/5 da 3), Rotondo 10 (3/5 da 2), Bonacini 8 (1/4 da 2), Paci 7 (1/7 da 2), Tucker 7 (2/7, 0/2), Timperi 5 (2/3 da 2), Nonkovic 4 (2/2, 0/3), Maglietti 4 (2/3, 0/1), Tassone, Naoni. All. Ruggieri.

Arbitri: Bartoli (Ts), Morassutti (Go) e Almerigogna (Ts).

Note. Da 3: San Severo 14/33, Rieti 7/18. Liberi: San Severo 12/18, Rieti 22/30.