La Kienergia senza Timperi cede nel finale: Chieti vince 67-74. Foto

RIETI - Si ferma a due la striscia positiva dei reatini, sconfitti da Chieti 74-67. Pesante l'assenza di Timperi per la Npc sorretta dal trio Tucker, Geist e Bonacini cade sotto i colpi di Roderick e Jackson. Polemica sull'arbitraggio, che per tutti i 40' non ha sanzionato il comportamento del duo americano.

Il primo tempo

Per Rieti Bonacini entra subito in partita, ma Chieti riesce a mettere le mani avanti, 8-4 dopo i primi 5’. Rieti soffre Ancelotti in area, male anche al tiro da fuori e Chieti chiude avanti la prima frazione 13-8. Migliorano le percentuali, Tassone con due triple consecutive riporta il match in parità (15-15) e Rajola ferma il gioco. Rieti passa avanti con Geist, che si sblocca e un super Bonacini, gravato già di tre falli. Parziale Npc, Tucker si carica i suoi sulle spalle e Rieti vola sul +8. Chieti perde Spizzichini, ma reagisce e rientra nell’ultimo minuto, 8-0 di parziale, 29-29 all’intervallo lungo.

La ripresa

Jackson apre la ripresa con una tripla, immediata la replica di Tucker sempre da 3. Per gli ospiti sale in cattedra Jackson, che firma il +10. Rieti torna sotto di 2 dopo un 7-0 di parziale, ma deve fare i conti con il quarto fallo di Tucker, al penultimo intervallo Chieti avanti 50-49. Rieti torna avanti con Geist e Bonacini, ma Roderick guida la reazione dei suoi, che a 5’ dal termine tornano avanti 59-55. Rientra Tucker e la Npc torna a segnare, ma dall’altra parte Roderick non si ferma e Chieti mantiene le mani avanti. Mastellari da lontanissimo a 2’ dal termine segna il canestro del +6 e Ruggieri ferma il gioco. Jackson ne firma altri 2, Geist per l’ultimo assalto, ma Roderick chiude la pratica il discorso salvezza di Chieti, che vince 74-67.

Il tabellino

KIENERGIA NPC RIETI: Geist 16 (2/6, 2/10), Tucker 19 (4/9, 1/4), Bonacini 18 (7/10, 1/2), Del Testa (0/1, 0/3), Paci (0/3 da 2), Rotondo 2 (1/2 da 2), Maglietti 3 (0/2 da 2), Tassone 9 (2/4 da 3), Nonkovic (0/1 da 3), Naoni. All. Ruggieri.

CAFFÈ MOKAMBO CHIETI: Roderick 23 (7/11, 1/4), Serpilli (0/6 da 3), Jackson 20 (3/4, 4/8), Ancellotti 8 (0/3 da 2), Mastellari 15 (1/3, 3/5), Spizzichini 2 (1/2, 0/1), Thioune 3 (1/1 da 2), Reale 3 (0/1, 1/4), Febbo e Pichierri ne. All. Rajola.

Arbitri: Lucotti (Mi), Attard (Sr), Longobucco (Rm).

Note. Tiri da 3: Rieti 6/26, Chieti 9/29. Tiri liberi: Rieti 21/30, Chieti 21/28. 5 falli: Del Testa, Serpilli e Tucker.