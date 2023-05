Kienergia, battere Ravenna per continuare a sperare. Ruggieri: «Servono difesa al top, velocità e pubblico»

RIETI - Settimo turno del girone salvezza per la Kienergia Npc, domani arriva Ravenna al PalaSojourner (ore 18). Dopo il pesante ko rimediato domenica scorsa a San Severo, per i reatini domani è l’ultima chiamata, serve battere infatti Ravenna per sperare ancora. Ruggieri e i suoi per difendere il terzultimo posto ed evitare le ultime due posizioni, devono tornare al successo contro Ravenna, sperando magari anche in un altro passo falso di Monferrato. Contro Ravenna, battuta qualche settimana fa all’esordio di Ruggieri, serve una risposta vera del gruppo, in primis dalla coppia americana, deludente a San Severo. I Ravennati, reduce dal successo su Monferrato, hanno ritrovato Vrankic, assente all’andata.

Il coach Andrea Ruggieri presenta così il match: «Dopo la sconfitta di San Severo avevamo bisogno di recuperare energie mentali, in vista di un’altra partita fondamentale per le sorti della nostra stagione. Ravenna è una squadra che ha trovato ulteriore solidità, dobbiamo puntare su una gara intensa dal punto di vista difensivo, ed utilizzare la nostra velocità e la spinta che ci darà il nostro pubblico».

Così in campo

Kienergia Npc: 4 Rotondo, 6 Jhon, 7 Tassone, 8 Del Testa, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 15 Geist, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 57 Paci.

All. Ruggieri.

Orasì Ravenna: 0 Anthony, 4 Giordano, 5 Musso, 9 Bartoli, 10 Oxilia, 13 Vrankic, 17 Onojaife, 18 Galletti, 20 Giovannelli, 21 Petrovic, 32 Bonacini. All. Lotesoriere.

Arbitri: Tirozzi (Bo), Cappello (Ag) e Terranova (Fe).

Le altre gare

Monferrato – San Severo

Juvi – Mantova

Stella Azzurra – Chieti (18 maggio)

Classifica

Stella Azzurra 14

Juvi Cremona 14

Chieti 14

Mantova 12

San Severo 12

Rieti 10

Monferrato 10

Ravenna 10