La Kienergia tenta il colpo a San Severo per continuare a sperare. Ruggieri: «I dettagli faranno la differenza»

RIETI - Sesta giornata del girone salvezza per la Kienergia Npc, c’è la trasferta di San Severo (domani, ore 18). È un match chiave per i reatini: con una vittoria si riaprirebbero i giochi, mentre con una sconfitta la Npc andrebbe sotto 2-0 negli scontri diretti con i rivali pugliesi e lo spettro della retrocessione si riavvicinerebbe, nonostante le due giornate ancora da disputare. Dunque, sfida da dentro o fuori: San Severo dopo il successo a Rieti, che costò la panchina a Ceccarelli, non ha più vinto, incassando tre ko consecutivi, anche per i gialloneri l’appuntamento contro la Npc è una sfida da ultima spiaggia. I reatini inoltre soltanto domani decideranno se schierare o meno Timperi, assente nell’ultima sfida contro Chieti.

Il coach Ruggieri

Il coach Andrea Ruggieri presenta così la sfida: «L’obiettivo primario è arrivare più pronti possibili, dove la gestione emotiva e l’attenzione ai dettagli faranno la differenza – spiega Ruggieri – In settimana abbiamo recuperato le energie fisiche e mentali, focalizzando il nostro lavoro sulla nostra avversaria. L’abbiamo vista qui a Rieti qualche settimana fa, sono una squadra di grande intensità offensiva e difensiva, dove ha chiari punti di forza».

Così in campo

Allianz San Severo: 0 Tortù, 3 Pazin, 7 Lupusor, 8 Sabatino, 9 Ly-Lee, 10 Fabi, 12 Bogliardi, 21 Jerkovic, 22 Daniel, 23 Petrusevski, 30 Raivio. All. Pilot.

Kienergia Npc Rieti: 4 Rotondo, 6 Jhon, 7 Tassone, 8 Del Testa, 12 Maglietti, 13 Nonkovic, 15 Geist, 17 Bonacini, 21 Tucker, 23 Timperi, 57 Paci. All. Ruggieri.

Arbitri: Bartoli (Ts), Morassutti (Go) e Almerigogna (Ts).

Le altre gare

Mantova - Stella Azzurra

Ravenna – Monferrato

Chieti – Juvi

Classifica

Chieti 14

Stella Azzurra, Mantova e Juvi 12

Monferrato, San Severo e Rieti 10

Ravenna 8