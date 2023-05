Npc, pesante ko a Mantova: 77-62. Tucker non scende in campo: è un caso. Salvezza appesa a un filo

RIETI - La Kienergia Npc è sempre più nel baratro, a Mantova va ko 77-62, la retrocessione si riavvicina, la seconda in due anni, un vero fallimento per il sodalizio reatino. Una squadra oramai in caduta libera quella reatina, nella partita più importante dell'anno, non scende praticamente in campo e adesso per accedere ai playout dovrà sperare in una vittoria di Ravenna, già retrocessa, sulla Stella Azzurra, già certa della permanenza. Da chiarire l'assenza di Tucker: l'americano non è sceso in campo, è rimasto in panchina e la società non ha commentato l'accaduto.



La gara

La partita più importante della stagione inizia subito in salita per la Npc, in campo senza un americano, Tucker è indisponibile.

Mantova colpisce in transizione e si sblocca da 3, Rieti tira male e i padroni scappano sul +8, 19-11 dopo i primi 10’. Mantova preme sull’acceleratore e vola sul +11, Rieti continua a faticare. Janelidze da 3 crea il solco per Mantova, mentre Rieti si aggrappa a Geist e Paci, troppo poco per rimanere attaccati ai padroni di casa, avanti 36-27 all’intervallo lungo. Deludente anche la ripresa: poca rabbia e intensità da parte dei reatini, Mantova scappa sul +21 a 4’ dal termine del terzo quarto. Errori banali e ben 16 palle perse, la reazione non arriva per Rieti, Mantova alla fine del terzo quarto avanti 62-40. Il match non ha più niente da dire, scende l’intensità delle difese, ma Mantova rimane sempre in controllo. Il tempo per rimontare non c’è più, Mantova trionfa 77-62.