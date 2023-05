La Kienergia batte Ravenna 86-74 e resta in corsa per la salvezza. Foto

RIETI - La Kienergia torna alla vittoria e resta in corsa, Ravenna è battuta 86-74. La salvezza passerà per la sfida di Mantova del prossimo weekend, Ravenna ha un'unica possibilità per salvarsi dovendo vincere insieme a Rieti, Monferrato. Match sempre in controllo dei reatini, decisive le prove di Tucker e Tassone.



La gara

Paci è il più reattivo dei suoi in avvio, Ravenna con le triple di Musso prova a portare i suoi avanti di 6, ma arriva la reazione di Rieti.

Timperi e Maglietti si sbloccano da 3 e i padroni di casa prima pareggiano e poi passano avanti, 23-20 al termine del primo quarto. La difesa di Ravenna fatica, Rieti allunga e si porta avanti di sette lunghezze. Le percentuali restano altissime per i reatini, che volano sul +12 (il massimo vantaggio). all’intervallo lungo Rieti avanti 46-38. Terza frazione di marca amarantoceleste, Rieti preme sull’acceleratore e Ravenna è costretta ad inseguire soprattutto nella prima parte. Nell’ultima parte la reazione, che riporta i ravennati sotto di 5, 62-57 al termine della terza frazione. Ravenna con Anthony e Bonacini rientra sul meno 3, ma sale in cattedra Tassone, che infiamma il PalaSojourner con due triple consecutive, Rieti di nuovo avanti di 9. La Npc con Paci allunga e vede il traguardo della vittoria. La Npc trionfa 86-74.