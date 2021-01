Kienergia sorride, Cattani: «Partita perfetta, ma guardiamo sempre al mercato». Rossi: «Ora pensiamo a Ferrara»

RIETI - «Una vittoria meritata e mai in discussione. Una partita perfetta». Una sintesi di gioia e festa quella di Giuseppe Cattani sulla strada di ritorno da Montecatini. Il patron della Kienergia si gode il successo contro Pistoia, il terzo in stagione contro i toscani includendo anche la Supercoppa.

«Fuori casa vedo la squadra che dovremmo vedere in casa - dice Cattani - e forse questo accade perché sentiamo troppo la pressione di dover vincere al PalaSojourner. Stasera abbiamo iniziato bene nel primo quarto e i 5 punti di differenza alla fine della prima frazione non danno la misura del nostro dominio già in quella prima fase. E’ stata una partita impostata benissimo, con un grande Stefanelli che ha giocato alla grande in difesa su Fletcher. Devo fare i complimenti al coach Alessandro Rossi: limitare Pistoia a 27 punti nei secondi due quarti è tanta roba. Abbiamo recuperato almeno una sconfitta in casa».

Il patron ora non si ferma e guarda avanti, anche in chiave mercato. «Questa è la prima partita giocata al completo - commenta Cattani - e si è visto. Anche se non tutti sono al top, si vede quando il roster è al completo perché si può contare su una panchina allungata e di qualità: nei momenti difficili si possono ruotare molte persone. Certo, c’è ancora da lavorare e noi continuiamo a guardarci intorno e a scandagliare il mercato. Il nostro obiettivo è quello di migliorare ancora e se dovessimo trovare una soluzione, la prenderemmo. Ripeto: quella di stasera è una grande vittoria, ma vogliamo trovare la quadratura del cerchio. Per quanto riguarda la prossima sfida con Ferrara posso dire a maggior ragione che nulla è scontato e questa partita lo dimostra. Dobbiamo tenere alta l’attenzione, non abbassare i ritmi. Sono convinto che sia solo una questione di testa: questa squadra deve giocare così come ha fatto stasera, con le famose 3 C che contro Pistoia si sono viste e che devono vedersi anche contro Ferrara».

Sul pullman di ritorno a Rieti si gode la vittoria anche il coach Alessandro Rossi, consapevole dell'importanza di questi 2 punti presi in terra toscana. «E' stata una partita molto disciplinata e intelligente - dice il tecnico - e abbiamo avuto sempre belle sensazioni. Anche quando la gara era in equilibrio, sentivamo che stavamo andando nella direzione giusta. E’ una bella vittoria che conferma il trend delle ultime 7 gare con 4 vinte. Ora non ci dobbiamo fermare, ci servono almeno altre 5 o 6 successi. La mia corsa resta sul 50% di vittorie: una percentuale che ci metterebbe nelle prime 9 posizioni». La testa ora va subito alla prossima sfida con Ferrara, nella quale si cercherà di tornare al successo interno e di dimenticare il ko contro Ravenna. «Il campionato fatto finora - conclude Rossi - ci ha detto che noi possiamo giocarci tutte le partite, senza dubbio alcuno. Ferrara è una squadra che è andata benissimo ed è tra le più forti: contro di loro noi cercheremo di riprendere la nostra marcia in casa. Stasera in difesa c'è stato un coinvolgimento emotivo globale, anche se va detto che era una gara diversa rispetto a quella contro Ravenna. Si è visto grande spirito di sacrificio per 40’ ed è ottimo così. Sicuramente stiamo cominciando a vedere la squadra che volevo, anche se progressi c'erano stati già da Latina in poi, ma serve continuità per fare tutte prestazioni di questo livello. La tendenza al miglioramento che abbiamo impostato è chiara, ma abbiamo compromesso tanto a dicembre. Noi abbiamo pagato la fatica di giocare ogni 3 giorni e oggi Pistoia ha pagato la sesta partita in pochi giorni. Un fattore che arriverà per tutti: queste squadre non sono fatte per giocare ogni 3 giorni e tutti subiscono stanchezza o problemi in un campionato fatto così».

