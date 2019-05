LE

RIETI - Nel fine settimana si sono giocati i quarti di finale della Coppa Provincia U19, meglio conosciuta come Trofeo Ciccaglioni. Vittorie convincenti per Poggio Mirteto e Passo Corese, qualificate in semifinale proprio come Brictense e Real Monterotondo Scalo.Tra le mura amiche, il Poggio Mirteto supera 5-0 la Spes Poggio Fidoni. Decidono le doppiette di Pariboni e Di Mario e il gol di Ferrari. Paolo Patacchiola, tecnico della Spes: «In una gara così importante ho purtroppo avuto a disposizione solamente undici giocatori. Nonostante l'eliminazione, essere riusciti a partecipare al Ciccaglioni va comunque considerato un bel traguardo. Il bilancio della stagione è complessivamente positivo. La squadra è cresciuta molto sia sul piano tecnico sia sul piano caratteriale. Sono molto soddisfatto del percorso del mio gruppo, composto da ragazzi corretti e sempre desiderosi di migliorare».Finisce 5-0 anche tra Passo Corese ed Equicola. I bianconeri vanno a segno con Delle Fave, Imperatori, Varsalona, Pierdonati e Ademi. Manolo Scardocci, allenatore dei coresini: «Abbiamo giocato una bella partita. Nel primo tempo abbiamo creato molto, colpendo un palo e passando in vantaggio. Nella ripresa abbiamo mantenuto lo stesso ritmo, legittimando un successo estremamente importante. Complimenti a tutti i miei ragazzi. Ora siamo già proiettati verso la semifinale del weekend. Scenderemo in campo con la massima concentrazione e determinazione». Parla anche Berardino Di Lorenzo, dirigente dell'Equicola: «Primo tempo giocato alla pari, nella seconda frazione la panchina corta e la poca esperienza hanno determinato il risultato. Congratulazioni ai ragazzi per la gran volontà e il giusto spirito in una stagione sicuramente altalenante».Esce dalla competizione il Poggio Nativo, sconfitto 4-1 dagli ospiti della Brictense. L'unica rete dei padroni di casa è realizzata da Checchetelli. Alexandro Zossolo, mister del Poggio Nativo: «Partita compromessa dalle troppe assenze. Grazie a tutti i ragazzi e alla società per la stagione trascorsa insieme».Selci non si presenta alla sfida contro il Real Monterotondo, che quindi si qualifica direttamente in semifinale. Tiziano Fioravanti, direttore sportivo dei sabini: «La Federazione di Rieti ci ha mandato una mail nel primo pomeriggio di venerdì, avvisandoci che, data la mancata partecipazione di Quattro Strade, avremmo dovuto giocare noi la Coppa, pur essendo fuori classifica. Abbiamo deciso di non accettare, considerato il poco preavviso e il fatto che avevamo già sciolto le righe».Poggio Mirteto - Passo CoreseReal Monterotondo Scalo - BrictenseGara secca. Per entrambe le partite, giocherà in casa la squadra che ha raggiunto la posizione più alta di classifica durante il campionato.