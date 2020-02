© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella giornata di sabato 22 febbraio a Roma si è svolta la seconda assemblea nazionale di Italia Viva che ha visto la nomina dei suoi componenti. Per il Reatino sono stati nominati il capogruppo in Consiglio Comunale di Rieti Giosuè Calabrese e l'ingegnere Vincenzo Cardellini.«A loro vanno i nostri auguri di buon lavoro all’interno dell’Assise Nazionale - si legge nella nota - Oltre all’Organizzazione del partito, che con l’assemblea di sabato ha visto chiudersi questa prima fase,diverse sono state le tematiche trattate, dalla Giustizia Giusta, al piano shock, alla proposta del Sindaco d’Italia. Il messaggio forte e unanime lanciato dall’assemblea è che c’è unItalia pronta a portare avanti battaglie riformiste per rendere il Paese più efficiente e pronto alle sfide del nostro tempo. Italia Viva crede nel Paese e nelle sue potenzialità e non rinuncia ad un futuro prospero per tutti. In questo momento difficile per lo scoppio dell’epidemia del coronavirus in nord d’Italia, mettiamo da parte le polemiche e insieme cooperiamo per uscire indenni da questa crisi sanitaria. Sin dalle prossime settimane il coordinamento provinciale sarà impegnato insieme ai comitati comunali presenti nella nostra Provincia per il sostegno della proposta del Sindaco d’Italia e nella definizione di iniziative mirate, da organizzare nei singoli territori, per raccogliere proposte e proporre idee al fine di sbloccare anche nella nostra provincia i numerosi cantieri fermi».