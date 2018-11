© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Istituto Professionale per L’agricoltura, con sede a Cittaducale, stringe amicizia con un’azienda di rilievo nazionale come l’”Agrochimica S.p.a” di Bolzano. La piccola realtà reatina si sposa con un colosso dell’agricoltura, rinomata per la qualità dei suoi prodotti.Un sodalizio che inizia nell’ambito della Fiera del Peperoncino di quest’anno, quando alcuni rappresentanti dell’Agrochimica allestiscono il proprio stand vicino a quello dell’Istituto Agrario. Diventa allora evidente l’esigenza di organizzare attività congiunte, proprio all’interno della fiera, e di continuare questa collaborazione anche con dei seminari per “Vita in Campagna”, rivista mensile dedicata al mondo agricolo.Oggi il rapporto tra queste due realtà può dirsi consolidato. L’Agrochimica ha infatti donato all’Istituto Agrario di Cittaducale ben 90 sacchi, da 70 litri ognuno, di terriccio professionale per la semina e il trapianto. Una quantità notevole di materiale, utile anche a scopo didattico, a cui si aggiungono ben 500lt di torba bionda (particolare tipo di terriccio, molto fertile ed indicato per alcune piante ornamentali e da frutto).Un dono più che gradito dall’istituto reatino, che certamente userà il terriccio e la torba ricevuti all’interno dell’azienda e della serra tecnica: uno spazio di 200mq da allestire con piante tipiche, ornamentali, ortaggi.