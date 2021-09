Indice di sportività pubblicato dal Sole 24 Ore: Rieti resta la capitale d'Italia per l'atletica

Lunedì 27 Settembre 2021, 13:09

RIETI - Rieti si conferma numero uno in Italia per l'atletica grazie allo splendido lavoro della Studentesca Milardi. Lo ha certificato, ancora una volta, l’indice di sportività pubblicato dal Sole 24 Ore.

In generale Rieti è 67esima, lo scrso anno era 99esima con i parametri Covid, mentre nel 2019 era 57esima. Nella specifico è 26esima nello Sport outdoor; 42esima sport femminile, 50esima atlete donne alle Olimpiadi di Tokyo, 78esima al maschile ma 16esima per le paralimpiadi (Monica Contrafatto, Studentesca, medaglia di bronzo a Tokyo). Rieti 35esima per attrattività di grandi eventi italiani e internazionali, solo 93esima per calcio dilettanti. Il basket lancia Rieti al 21esimo posto; 45esima per il Rugby e 78esima per club dilettanti.