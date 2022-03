Incontro pubblico promosso dall'Asi: «Una nuova opportunità per lo sviluppo del territorio»

RIETI - Si è svolto ieri presso Palazzina Futuro, in Via Carocci a Rieti, un incontro pubblico con il mondo sportivo e sociale promosso dal Comitato Provinciale Asi Rieti, che ha avuto come oggetto le opportunità legate al Pnrr e ad altre linee di finanziamento europeo e i relativi servizi offerti dal nuovo Ufficio Progetti.

L’evento è stato introdotto e condotto dalla dirigente Asi Stefania Clari, da anni punto di riferimento primario per le Associazioni del territorio, la quale ha coordinato gli interventi degli ospiti, con i saluti iniziali del Presidente di Asi Rieti Drago Amicarelli, e l’invito alla collaborazione di Omar Turi di Palazzina Futuro.

L’Ufficio Progetti, rappresentato dal responsabile Luca Pezzotti e dal consulente Simone Spaccini in qualità di direttore di Ara Consulting , ha fornito uno sguardo tecnico sul mondo della Progettazione, riassumendo le tante prospettive fornite dal sistema della finanza pubblica agevolata, e in particolare dal nuovo strumento del Pnrr.

L’Ammiraglio (r) Nicola De Felice, Presidente del Comitato “io sto con l’Ammiraglio Nicola De Felice”, si è occupato di approfondire il poco conosciuto mondo dei gruppi sportivi militari aprendo a nuove ed interessanti collaborazioni. Roberto Cipolletti è intervenuto per confermare la vicinanza del Comitato Regionale Asi Lazio, mentre Massimo Bernetti, responsabile Nazionale settore marketing e prodotti del Credito Sportivo, con il quale ASI ha di recente stipulato una intesa, ha parlato delle principali linee di mutuo a disposizione per sostenere lo sport.

Il compito di legare gli interventi e di evidenziare punti di forza e di debolezza, e delineare gli obiettivi su cui lavorare, è spettato al Presidente Asi Nazionale On. Claudio Barbaro. I saluti finali sono stati del Vicensindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, il quale ha parlato dei primati di Rieti come “Città dello Sport” e degli impianti sportivi oggetto di attenzione degli ultimi anni, esprimendo l’apprezzamento per quanto emerso nell’incontro.