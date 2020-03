RIETI - Anche se il traffico cittadino in questi giorni si è drasticamente ridotto non mancano gli incidenti stradali in città. All'altezza dell'incrocio di Porta d'Arce via Pietro Nenni-via Salaria per L'Aquila, intorno alle 17, si è verificato un sinistro tra due autovetture, una Jeep e una Smart, per cause ora al vaglio della Polizia locale del Comune di Rieti.

All'origine del sinistro probabilmente una disattenzione o una precdenza non rispettata nell'attraversamento regolamentato da impianto semaforico. Nessuna conseguenza per gli occupanti delle due autovetture coinvolte. Sul posto il personale dei Vigili urbani ha effettuato poi i rilievi metrici e fotografici. © RIPRODUZIONE RISERVATA