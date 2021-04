RIETI - Una Panda di Poste Italiane è uscita di strada ribaltandosi in via Porrara. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina, sabato 10 aprile. Sul posto le forze dell'ordine. Lievemente ferito il conducente, trasportato al de Lellis: è in oservazione.

Ultimo aggiornamento: 17:07

