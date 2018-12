Roma, folle corsa al Casilino: non si fermano all'alt ma l'auto si ribalta

Tirano dritto all'alt della Polizia. Proseguono la loro corsa in auto a forte velocità, lungo alcune strade adiacenti via Laganadi tamponando anche alcune auto in sosta. E finiscono la corsa a testa in giù. Inseguiti dagli agenti del commissariato Casilino Nuovo, la macchina dei tre rom si è ribaltata. M.S., R.P. e R.M., 19, 20 e 31 anni, usciti indenni dall'auto, hanno tentato la fuga aggredendo gli agenti ma sono stato bloccati. Portati in commissariato, i tre sono stati arrestati per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. © RIPRODUZIONE RISERVATA