Coppia di motociclisti cade in zona impervia: feriti e recuperati dai vigili del fuoco

RIETI - I vigili del fuoco del presidio territoriale di Amatrice sono intervenuti nel territorio del Comune di Accumoli per il soccorso di una coppia di motociclisti a seguito di una caduta lungo una strada sterrata in luogo impervio. I due volevano raggiungere il lago sito in località "Madonna delle Coste-Pantani", ma le condizioni della strada, hanno costretto i motociclisti a tornare indietro cadendo poi a terra a causa della ripida pendenza del sentiero e del fondo particolarmente sdrucciolevole per la presenza di sassi e asperità. Nella caduta entrambi sono rimasti leggermente contusi. I vigili del fuoco, localizzato il target anche grazie alle coordinate fornite dalla sala operativa, li hanno raggiunti e condotti a valle in sicurezza per poi recuperare il motoveicolo.