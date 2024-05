Tragica carambola, Maicol muore a 33 anni, feriti cinque ragazzi

Ennesimo weekend di sangue, sulle strade pontine. Un sorpasso, l’auto che impazzisce e si allarga sulla propria destra, subito dopo lo schianto contro uno degli alberi che costeggiano via Appia lato Monte San Biagio, seguito da una carambola contro la macchina che aveva appena superato, scaraventata di peso in un fossato.

Una dinamica terribile e che non ha lasciato alcuno scampo a Maicol Mattei, 33enne residente a Terracina e che ha perso la vita alla periferia di Fondi. L’incidente risultatogli fatale si è verificato tra sabato e domenica in prossimità del chilometro 115.00 della statale, a non molta distanza dal confine con Monte San Biagio e da un noto negozio di abbigliamento. Era circa l’una e Mattei, al volante della sua Renault Clio, viaggiava in direzione della città della Piana. Sul medesimo senso di marcia una Mini Cooper Countryman con a bordo cinque ragazzi residenti a Fondi, di un’età compresa tra i 19 e i 24 anni. La tragedia si è fatta spazio nell’arco di una manciata di secondi. Ad un tratto, come anticipato, secondo le ricostruzioni Mattei ha preso a sorpassare l’auto che lo precedeva, ma qualcosa è andato storto. Forse per una banale distrazione, forse per un errore di calcolo o magari per la visibilità ridotta, la Clio ha finito per allargarsi in maniera anomala, per poi finire fuori controllo e impattare in pieno contro uno dei grossi platani che accompagnano l’Appia, piante che non poche volte negli anni si sono rivelate ostacoli letali. E così è stato anche questa volta.

La macchina del 33enne ha urtato l’albero a velocità sostenuta, quindi è schizzata daccapo verso l’interno della sede stradale, scontrandosi con la Mini Cooper, finita nel fossato laterale.

Una dinamica devastante avvenuta sotto gli occhi di diversi automobilisti, e che ha visto Mattei morire sul colpo: al loro arrivo, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che certificarne il decesso. I cinque ragazzi a bordo del secondo veicolo coinvolto sono rimasti tutti feriti, venendo distribuiti tra gli ospedali “Santa Maria Goretti” di Latina e “Dono Svizzero” di Formia, tuttavia le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Le lesioni riportate dovrebbero guarire in pochi giorni. Almeno per loro un colpo di fortuna, considerando quanto accaduto: nella carambola con l’auto della vittima, infatti, anche la Mini ha rischiato di colpire in pieno un platano. Un pericolo scansato per pochissimo. Per quanto riguarda Mattei - conosciuto come pizzaiolo e figlio di Roberto, fino al 2019 comandante della Forestale di Fondi - la notizia della scomparsa si è sparsa a macchia d’olio sin dalle prime ore dell’alba, scatenando un’immaginabile ondata di cordoglio sia nelle piazze reali che virtuali. Chi ha ricordare momenti di vita e passioni comuni, chi ad augurargli semplicemente «buon viaggio».

I rilievi sull’incidente sono stati effettuati dai carabinieri della Tenenza fondana, che si sono occupati anche del servizio di viabilità. Ad affiancare fino a notte inoltrata i militari coordinati dal comandante Gianluigi Simonelli, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Gaeta.