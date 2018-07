RIETI - Incidente nel pomeriggio all'altezza della frazione reatina di Grotti.

Per cause da accertare, un furgone è finito fuori strada: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118.

Due le persone a bordo che, fortunatamente, non hanno riportato ferite di rilievo.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA