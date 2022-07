Calcio e imprenditoria in lutto: è morto Claudio Panitti, ex presidente del Grotti, ora alla Vdp

RIETI - Lutto nel mondo dell’imprenditoria e del calcio reatino. È morto a 62 anni Claudio Panitti, titolare della ditta “Claudio Panitti autospurghi”. Lascia moglie e 3 figli. Presidente del Grotti per molti anni, sempre in prima linea all'Oreste Gentile per far crescere la società. Poi è stato tra i fondatori della Valle del Peschiera, club angioino che racchiude tutte le realtà del comune di Cittaducale, neopromosso in Promozione e che ieri è stato premiato per questo risultato, premiazione alla quale Panitti era assente. Nell'attuale società svolgeva il ruolo di vicepresidente e venerdì 8 luglio avrebbe dovuto partecipare a una riunione per definire la prossima stagione della Vdp.

Il ricordo della società Valle del Peschiera

«Claudio era per tutti il Presidente. Appassionato del gioco del calcio ed innamorato del settore giovanile, in cui vedeva il vero valore e il futuro calcistico del nostro territorio, Claudio ha fatto e dato molto per il calcio specialmente nel valorizzare il campo sportivo di Grotti. Quando gli proponemmo di far parte del "progetto di aggregazione" che doveva far nascere la polisportiva Apd Valle del Peschiera, non esitò un attimo! Credeva "nell"unione" del territorio specialmente nello sport. Claudio hai lasciato un vuoto incolmabile!».

Messaggi di cordoglio anche dall'amministrazione comunale di Cittaducale.

I funerali si terranno domani, mercoledì 6 luglio, alle 17.30 al campo sportivo di Grotti.