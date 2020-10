Coronavirus, chiuso il plesso di Grotti

RIETI - A Grotti, frazione del Comune di Cittaducale, la dirigente scolastica Ileana Tozzi ha deciso di chiudere la scuola a seguito di un caso di positività nel plesso scolastico.

La comunicazione della positività di un alunno, è stata data dalla Asl di Rieti all'istituto Galileo Galilei.

"Sono stati attivati tutti i protocolli con la Asl con la quale siamo in contatto", spiega il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli che con l'assessore Veronica Sequino è a lavoro in queste ore, dopo essersi raccordato con la dirigente scolastica che ha disposto la chiusura della scuola.

"Era preventivabile che accadesse qualcosa del genere - sottolinea Ranalli - Nonostante qualche imbecille continua a dirsi che non serve proteggersi o che il Covid non esiste, questa è la conferma del grave momento che viviamo. Rispetteremo comunque tutti i protocolli e siamo sicuri che in breve tempo si risolverà tutto nel migliore dei modi".

Il plesso scolastico resterà chiuso fino a nuove indicazioni dell'Azienda sanitaria locale.

