Rieti, la campagna della Lilt: anche Ville Grotti di Cittaducale si è accesa di rosa

RIETI - Anche Ville Grotti di Cittaducale si è accesa di rosa. Su iniziativa dell’Associazione di Promozione Sociale “Le Camiciole” e con il patrocinio dello stesso Comune è stata illuminata con luci di color rosa la scuola locale.



“Le Camiciole “ Aps nasce con l’intento di valorizzare uno dei piccoli paesi della nostra provincia e le loro associate hanno voluto aderire alla campagna Nastro Rosa della Lilt che promuove nel mese di Ottobre la prevenzione del tumore alla mammella in tutta Italia, stanno inoltre fattivamente raccogliendo le prenotazioni agli esami gratuiti di contrasto a tre tipi di tumore : mammella, cervice uterina e colon retto.

La comunità civitese in questo periodo si è molto impegnata nel settore sanitario anche con l’organizzazione di una campagna di vaccinazione promossa dai Lions di Cittaducale con la collaborazione di Comune, Asl, Lilt, Croce rossa.

Sergio Scorretti, esperto di materiali sanitari, socio della Lilt si è impegnato a fondo per la buona riuscita della manifestazione. «Mi sono subito reso conto che era un’ottima iniziativa e insieme ad altri amici – spiega – ci siamo dati da fare perché ogni cosa fosse in ordine e a disposizione dei cittadini che hanno risposto in pieno visto che sono state fatte 315 vaccinazioni».

