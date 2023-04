RIETI - Apprensione, ma fortunatamente nessun ferito di rilievo in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Fonte Cerro, tra Cottanello e Contigliano.

Un’auto, per cause da accertare, è sbandata, finendo poi su un fianco. Sul posto, anche i sanitari del 118, ma nessuna conseguenza per gli occupanti.