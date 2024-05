Venerdì 17 Maggio 2024, 06:25

Mattinata da dimenticare quella di ieri sulle strade di Latina, dove ben tre incidenti hanno reso necessari altrettanti interventi di 118 e polizia locale. Tre in totale i feriti, tutti motociclisti, di cui due trasportati al Goretti, mentre uno in eliambulanza a Roma. Il primo in ordine cronologico si è registrato poco dopo le 8 alla rotonda tra via Isonzo e via Faggiana, la complanare della Pontina. È qui che una moto guidata da un giovane si è scontrata con un furgone, facendo rovinare a terra il ragazzo. Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118, i sanitari hanno trasportato il ferito all’ospedale di Latina: non in pericolo di vita, ma in condizioni comunque gravi, ha riportato la frattura di una gamba e rischia di perdere un dito. Sul posto anche gli agenti della polizia locale i quali, oltre ad effettuare i rilievi, si sono occupati di gestire la viabilità, rallentata per lunghi tratti durante l'orario di punta mattutino.

Un paio d’ore dopo, invece, pochi minuti prima delle 10, ad avere la peggio è stato un altro motociclista, questa volta di 64 anni. L’uomo, in sella a una due ruote sportiva, è stato centrato da un’auto sempre su via Isonzo, ma davanti al supermercato Conad, mentre si dirigeva dal centro verso la periferia della città. Il conducente del veicolo che l’ha colpito, che usciva invece dal parcheggio del centro commerciale L’Orologio , non si è fermato a prestare soccorso, allontanandosi in men che non si dica verso il cuore del capoluogo. Mentre un’ambulanza del 118 trasferiva il sessantaquattrenne nel nosocomio pontino, anche in questo caso sono stati gli agenti del comando di piazza dei Mercanti ad intervenire per ricostruire la dinamica, ma soprattutto per ascoltare i testimoni dell’accaduto, al fine di risalire all’auto fuggita via. Non solo, perché i poliziotti hanno anche acquisito le telecamere di sorveglianza della zona, stringendo il cerchio sul veicolo ricercato e sul suo conducente scappato via dopo l’incidente, il quale dispone ora di 24 ore per consegnarsi alla giustizia, o rischia una denuncia per omissione di soccorso.

L’ultimo e più grave incidente è avvenuto poco prima delle 13 su strada Sabotino , in direzione dell’omonimo borgo. Lì dove era diretto un ragazzo di 19 anni del posto, in sella alla sua moto Yamaha, seguito da un coetaneo. All’improvviso il giovane ha perso il controllo delle due ruote, rovinando a terra per circa 30 metri e finendo la sua corsa sull’erba al fianco della carreggiata, mentre il suo mezzo ha centrato un palo della luce. Immediato l’intervento di due mezzi dei vigili del fuoco e di un’ambulanza, i sanitari, viste le sue condizioni, hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha trasferito il diciannovenne all’ospedale Tor Vergata di Roma. «Ho abbassato un attimo lo sguardo e, quando l’ho rialzato, l’ho visto a terra» ha raccontato l’amico, che ha chiamato i soccorsi, sul posto nuovamente con la polizia locale per i rilevi e gestire la viabilità.