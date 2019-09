© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Probabilmente una prcedenza non rispettata o una disattenzione le cause che hanno provocato l'incidente stradale tra un'autovettura e un ciclista amatoriale questa mattina alle 7.15 in via Ternana all'altezza dell'incrocio con via Pratolungo.Il ciclista, il 60enne reatino M.R., è stato urtato su un fianco da un veicolo guidato da una giovane donna. L'uomo è stato sbalzato a terra riportando ferite ed escoriazioni e, successivamente, a scopo precauzionale si è reso necessario il trasporto in ambulanza presso il Pronto soccorso dell'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti per un presunto trauma cranico. Il ciclista indossava il caschetto e comuque le sue condizioni generali non sono apparse gravi né preoccupanti.Sul posto è intervenuto il personale in servizio di pattuglia del Corpo di polizia locale del Comune di Rieti che ha poi effettuato i rilievi metrici e fotografici del caso per l'accertamento delle responsabilità e della dinamica del sinistro.