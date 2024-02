Ciclista investito e ucciso lungo la Migliara 51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia questa mattina lungo la Migliara 51. Un ciclista è stato investito e ucciso nei pressi della località Cotarda. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, i carabinieri e la polizia locale di Pontinia. Purtroppo per il ciclista non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. L'auto, un suv Ford, è uscita di strada dopo lèimpatto finendo nel campo che costeggia l'arteria. Ferite lievi anche per il conducente.