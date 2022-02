Rieti, incidente tra un tir e una Jeep sulla Finocchieto

RIETI - Jeep contro autoarticolato a Poggio Catino. Un violento impatto quello avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la Strada provinciale 48 Finocchieto e che ha visto coinvolti un autotreno e una jeep.

L'incidente si è verificato in un tratto curvilineo con il veicolo che ha impattato con la parte laterale del mezzo pesante. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco del distaccamento sabino di Poggio Mirteto. Problemi e temporanei disagi per la viabilità. Il conducente non ha riportato gravi conseguenze.