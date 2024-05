Gubbio, il pilota Lorenzo Mariani si prende il podio a Magione

GUBBIO - Tutte le emozioni sul circuito di Magione per il venticinquenne pilota eugubino Lorenzo Mariani, protagonista della Formula X Pro Series tra pole position, vittoria sfumata per una penalità e poi riscatto pieno fino a al successo sulla Tatuus T014 Abarth turbo di Formula 4.

Il portacolori del Team Racing Gubbio è stato protagonista lo scorso fine settimana nel round casalingo, il terzo stagionale del campionato automobilistico, coronato con il podio più alto ottenuto in gara-2 dopo aver di fatto condotto in testa tutte le prove. La pole position in gara-1 non si è tradotta nella vittoria sfuggita per una penalità di 10 secondi.

Di nuovo in pole di gara-2, alla prima curva si è ritrovato secondo. Dopo pochi giri, però, con un sorpasso mozzafiato alla staccata del rettilineo opposto a quello di partenza, ha ripreso il comando delle operazioni e si è involato verso il trionfo, celebrato sul podio con tutta la squadra diretta da papà Fabio Mariani. Un successo, il terzo stagionale, fondamentale per il 2024 di Lorenzo, che con i risultati di Magione marca punti pesanti per il campionato in vista della quarta tappa, in programma nel weekend del 23 giugno a Misano.