Un miliardo sul piatto per rinnovare il parco auto nazionale (che ha una anzianità media di 12 anni) e ridurre l'inquinamento. È operativo da sabato il nuovo pacchetto di ecobonus, mentre sarà in funzione dal prossimo 3 giugno la piattaforma del Mimit per i concessionari per prenotare gli incentivi statali per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. Ecco una guida sui nuovi aiuti.