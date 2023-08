Rieti, incidente tra due auto sulla Salaria: due feriti

RIETI - Incidente stradale questa mattina in prossimità dello svincolo per Santa Rufina lungo la Salaria.

L’impatto tra due autovetture ha sbalzato entrambi i mezzi: uno finito di traverso sulla sede stradale, l’altro, una Smart, si è piazzato a cavallo sul guardrail presente a bordo strada, Sul posto operatori sanitari del 118, una pattuglia dei carabinieri e vigili del fuoco. Tre le persone coinvolte di cui due rimaste ferite, sono dovute ricorrere al trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso reatino. Nonostante il senso unico alternato si sono creati rallentamenti e lunghe code per via del traffico veicolare ferragostano.