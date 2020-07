Rieti, vasto incendio in azienda rifiuti, intervengono anche i vigili del fuoco reatini

RIETI - Intervenuti ad Avezzano anche i vigili del fuoco di Rieti a domare il vasto rogo divampato presso l'azienda "Centro riciclo" intorno alla mezzanotte nell'area della zona industriale, in via Newton. L'incendio ha interessato sia la parte interna che esterna del punto di raccolta, smaltimento e riciclo di rifiuti e materiali industriali costituiti principalmente di carta e cartone, materiali che hanno causato una velocissima propagazione delle fiamme provocando poi il collasso della copertura della struttura.

Sul posto un ampio concentramento di uomini e mezzi con i vigili del fuoco dei vari comandi provinciali abruzzesi e i pompieri reatini a dare supporto e ausilio alle squadre presenti per la lotta all'incendio che ha anche interessato una porzione di un'azienda adiacente. Distrutti anche alcuni autotreni per il trasporto del materiale cartaceo compattato. Operazioni durate tutta la notte e che proseguiranno per l'intera giornata di oggi.

