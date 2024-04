Copenaghen, si pensa già alla ricostruzione dopo l'incendio del Børsen

Mercoledì 17 Aprile 2024, 08:16

Un «piccolo colpo di fortuna» dopo l'incidente: l'incendio che ha colpito la Borsa di Copenaghen potrebbe aprire nuove opportunità, secondo alcuni architetti interpellati da Politiken. In molti, dopo il drammatico incendio a uno dei simboli della Danimarca, ritengono che l'evento offra l'occasione unica di reinventare l'iconico edificio per adattarlo ai tempi moderni. Gli architetti hanno sottolineato infatti come la struttura sia stata modificata diverse volte nel corso della sua storia, suggerendo che un altro aggiornamento potrebbe essere sia possibile che benefico. Incendio Copenaghen, lo chef italiano nel ristorante vicino alla Borsa: «In fiamme un simbolo danese»