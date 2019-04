RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti questa mattina presto a causa di un principio di incendio al nucleo industriale del capoluogo sabino. Le fiamme si sono sprigionate in via della Meccanica, in una centrale termoelettrica a olio, ed hanno visto operare gli uomini del comando territoriale sino alla messa in sicurezza dell'intera struttura dopo circa due ore di continuo lavoro. © RIPRODUZIONE RISERVATA