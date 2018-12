RIETI - Salgono a 17 i feriti per l'esplosione nel distributore sulla via Salaria. Di questi tre sono gravi. Sono stati trasportati dal 118 in diversi ospedali con ustioni e traumi. Sul posto due elicotteri del 118, un'automedica e otto ambulanze. Come purtroppo ormai noto, sono due i morti nell'esplosione avvenuta in un distributore sulla Salaria, nel reatino. Una delle vittime era un vigile del fuoco, l'altra invece un civile. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di Rieti e i vigili del fuoco. Da prime informazioni, il vigile del fuoro era di Rieti. Sul posto, anche il procuratore capo, Lina Cusano e il pm Lorenzo Francia.

Creata un'area chiusa per la messa in sicurezza e i rilievi.

