RIETI - Le fiamme sono divampate piuttosto rapidamente e in pochi minuti hanno completamente avvolto un trattore e un camion all'interno di un'azienda agricola nel comune di Pescorocchiano nel Cicolano. Quando sul posto sono giunti i soccorritori i mezzi da lavoro erano già stati danneggiati. Era ormai notte quando é scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e carabinieri del locale comando stazione che hanno effettuato i primi accertamenti per valutare se si sia trattato di un incidente dovuto ad un casuale innesco, cause accidentali, un atto doloso o altre cause. Il tempestivo intervento dei mezzi antincendio ha evitato che le fiamme provocassero conseguenze più gravi.

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:02



