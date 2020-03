© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI- Paura nella notte per i proprietari di un appartamento nella frazione Le Rose nel Comune di Posta per l'incendio di una canna fumaria mentre nel pomeriggio, nella piazza del paese di Posta, a creare qualche attimo di scompiglio è stato il principio di incendio di un'autovettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale del piccolo centro della Valle del Velino. In località Le Rose il pronto intervento della squadra di Posta ha evitato ulteriori conseguenze dopo l'incendio della canna fumaria del camino posto in cucina che ha costretto i proproetari ad allontanarsi temporaneamente dall'abitazione fino al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica dei pompieri. Nel piazzale-parcheggio del paese invece da un'utilitaria ad alimentazione a benzina in sosta nelle immediate vicinanze del bar si è levato del fumo che ha creato momenti di apprensione. Probabilmente un surriscaldamento di parti meccaniche del veicolo la causa di tutto. L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha comunque permesso di limitare ogni danno.