© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si sono da poco concluse le operazioni di spegnimento di un incendio piuttosto esteso nel territorio del Comune di Pescorocchiano. Le fiamme si sono sviluppate in un'area montana boscata tra le località di Poggio San Giovanni e Sant'Elpidio. Le fiamme hanno presto richiamato l'attenzione dei residenti per via della presenza di alcune abitazioni non molto lontane da luogo dell'incendio, circostanza che nei primi momenti ha creato un certo allarme. Le fiamme risultavano visibili anche a distanza dalla locale superstrada. Sul posto i carabinieri forestali del locale comando stazione e una squadra di vigili del fuoco del comando di Rieti, intervenuti con due mezzi antincendio. Grazie alla rapidità delle operazioni di spegnimento le fiamme sono state contenute, circoscritte ed estinte per poi passare ai successivi interventi di bonifica dell'area. Le fiamme avevano attecchito nel sottobosco guadagnando rapidamente terreno grazie al terreno asciutto e alla vegetazione secca.