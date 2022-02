Rieti, auto in fiamme sulla Salaria

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti ieri sera alle ore 23.46 all’altezza del Km.61 della strada consolare SS4 Salaria a causa di un principio di incendio su di una autovettura privata. Arrivati prontamente in posto i Pompieri hanno velocemente spento le fiamme che in quel momento si erano sprigionate anche al suo interno. Al termine delle operazioni di soccorso non si sono per fortuna riscontrate persone direttamente coinvolte nell'incendio.