Incidente A1, Italia divisa in due: automobilisti bloccati e code lunghe chilometri in autostrada

Giornata di caos sulle autostrade italiane. Dopo il maxi-scontro di stamattina sull'A1 in direzione Firenze, dove hanno perso la vita due persone, la carreggiata sud dell'autostrada del Sole è al momento bloccata tra Fabro e Orvieto in direzione Roma per un autotreno in fiamme. Una situazione difficile, che ha diviso in due l'Italia provocando disagi ai numerosi automobilisti rimasti bloccati per strada.

Autotreno in fiamme tra Orvieto e Fabro: bloccata la carreggiata sud dell'A1

L'incidente di Firenze

La giornata di oggi era iniziata stamattina con un incidente tra quattro tir e tre auto sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel comune di Figline Valdarno, in provincia di Firenze.

Nello scontro, avvenuto poco dopo le 10.30 al km 328, dopo lo svincolo Valdarno in direzione Nord, hanno perso la vita due persone, e altre due sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline Valdarno, e la squadra del distaccamento di Montevarchi del comando di Arezzo. Pochi metri prima dell'incidente era in transito un’ambulanza con un trasferimento urgente da Foligno per il trasporto di un bambino verso l'azienda ospedaliera Meyer rimasto bloccato. I Vigili del fuoco hanno provveduto a liberare con urgenza uno spazio per permettere all’ambulanza di proseguire la marcia verso l'ospedale. Le vittime sono un 78enne e una 79enne, mentre i feriti sono una ragazza di 22 anni e un uomo di 47. L'autostrada è stata riaperta poco dopo le 14.45, con numerose code e disagi per gli automobilisti.

L'incendio tra Fabro e Orvieto

A poche ore di distanza, l'A1 è stata poi nuovamente bloccata, questa volta a causa di un incendio. Attorno alle 17.30, infatti, la carreggiata sud dell'autostrada del Sole tra Fabro e Orvieto in direzione Roma è stata chiusa per un autotreno in fiamme. Un incendio autonomo, non legato a incidenti, sulle cui cause verranno compiuti accertamenti. Le pattuglie della polizia stradale di Orvieto sono arrivate in pochi istanti sul posto constatando che l'autista non è rimasto ferito né ci sono altri mezzi coinvolti. L'autostrada è stata chiusa e i vigili del fuoco di Orvieto sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. L'autotreno trasportava gomma e la colonna di fumo sprigionatasi dalla combustione è visibile da alcuni chilometri di distanza.

