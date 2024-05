Giornata di caos sulle autostrade italiane. Dopo il maxi-scontro di stamattina sull'A1 in direzione Firenze, dove hanno perso la vita due persone, la carreggiata sud dell'autostrada del Sole è al momento bloccata tra Fabro e Orvieto in direzione Roma per un autotreno in fiamme. Una situazione difficile, che ha diviso in due l'Italia provocando disagi ai numerosi automobilisti rimasti bloccati per strada.