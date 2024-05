Incendio sull'A1, chiusa carreggiata sud tra Fabro e Orvieto: a fuoco un autotreno che trasportava gomma

Giornata di caos sulle autostrade italiane. Dopo il maxi-scontro di stamattina sull'A1, la carreggiata sud dell'autostrada del Sole è al momento bloccata tra Fabro e Orvieto in direzione Roma per un autotreno in fiamme. Un incendio autonomo, non legato a incidenti, sulle cui cause verranno compiuti accertamenti.

L'incendio

Le pattuglie della polizia stradale di Orvieto sono arrivate in pochi istanti sul posto constatando che l'autista non è rimasto ferito né ci sono altri mezzi coinvolti. L'autostrada è stata chiusa e i vigili del fuoco di Orvieto sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. L'autotreno trasportava gomma e la colonna di fumo sprigionatasi dalla combustione è visibile da alcuni chilometri di distanza.