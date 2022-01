Collevecchio, auto in fiamme e il fuoco rischia di raggiungere una casa. Intervento dei vigili del fuoco

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto sono intervenuti oggi pomeriggio alle ore 14 nel Comune di Collevecchio, nella frazione di "Poggio Sommavilla", per un incendio di una autovettura.

Giunti in posto i Pompieri sabini hanno immediatamente spento le fiamme che in quel momento si stavano pericolosamente propagando alla adiacente abitazione mettendola successivamente in sicurezza. Presenti in posto dai primi momenti anche i Carabinieri di Collevecchio e di Cottanello per i rilievi del caso e i Volontari di Protezione Civile di Cottanello.