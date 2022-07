E' morto Gustavo Tolotti, fu lanciato dall'Amg Sebastiani: giocò con Sanesi, Bryant e Gay

RIETI - E’ scomparso questa sera, 16 luglio, dopo lunga malattia Gustavo Tolotti, 55 anni. Centro di 2.10 proveniente da Crema, scoperto e approdato alla Amg Sebastiani nel 1982 e poi lanciato in serie A2 nei campionati 1984-86 con le maglie dell’American Eagle e dell’Ippodromi d’Italia.

Giocò vicino a Gianfranco Sanesi, Phil Melillo, Joe Bryant, Dan Gay e Rudy Woods. Dopo aver sfiorato la promozione in A1 nel 1986, la Sebastiani, cedendo alla Viola Reggio Calabria (che lo ricorda sul web) sia Tolotti per circa 900 milioni che Joe Bryant per 150 coprì un enorme deficit e poté continuare ancora a militare in A2.

Tolotti militò 6 anni nella Viola, poi nel 1992-93 nella Virtus Roma, per tornare a Reggio fino al 1999 e quindi chiudere la carriera a Roseo e Imola nel 2000. Vanta ance 22 presenze in nazionale