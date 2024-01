Concerto domenica per il Greccio Festival per la Pace

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un concerto dal sapore del tutto speciale per l’associazione Greccio Futura, che propone l’ormai tradizionale evento musicale di inizio anno nel paese del primo presepe. Domenica 7 gennaio alle ore 18, nella chiesa di Santa Maria di Loreto a Limiti di Greccio, si terrà il “Concerto per il nuovo anno”, nell’ambito del “Greccio Festival per la Pace”. Ad esibirsi, la Roma Tre Orchestra con il soprano Eleonora Aleotti e il direttore Emanuele Stracchi, che si cimenteranno in un repertorio composto da musiche di Sammartini, Vivaldi, Pärt, Scarlatti e Stracchi. «Non poteva che essere un concerto del tutto particolare, a conclusione di questo anno straordinario in cui è iniziato il Giubileo Francescano, in questo luogo dove il poverello di Assisi volle, ben ottocento anni fa, rivivere, “gustare” la Natività di Gesù, facendo diventare Greccio una nuova Betlemme. È a questo che ci ispiriamo quando parliamo di musica sacra, è con questo ambizioso progetto che ogni volta cerchiamo di donare a tutti, con la musica come linguaggio universale, che porti pace nel cuore e pace nelle terre martoriate dalla guerra», dice Massimo Scialpi, presidente di Greccio Futura odv. Il concerto è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 333.5210876.