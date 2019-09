Rieti, gratta e vince 300mila euro

Ultimo aggiornamento: 11:40

RIETI - Compra Gratta e Vinci da 5 euro e ne vince 300 mila. La “dea bendata” non ne vuole sapere di lasciare la Sabina. E così dopo le vincite di giugno e luglio a Contigliano e Cantalupo (circa 100 mila euro tra le due realtà, il VinciCasa da 500 mila euro totali a Poggio Mirteto il 3 agosto scorso, questa mattina, 5 settembre, la “dea bendata” ha fatto tappa a Torri in Sabina, in via Porta Ternana, presso la tabaccheria Emporio 95 di Dino Galletti e Morena Magnifica. Un avventore che era andato lì per prendere le sigarette con un Gratta e Vinci da 5 euro della serie Il Miliardario ha vinto 300 mila euro. Una bella cifra, non c’è che dire, tra lo stupore dei titolari e dello stesso fortunato vincitore. Top secret sul nome del fortunato “anche perché questa è una tabaccheria dove passano molte persone non necessariamente del paese- spiega il titolare Dino Galletti che gestisce insieme alla socia Morena Magnifica l’esercizio commerciale- la sola cosa che posso dire è che a parte un paio di vincite da 10 mila euro, mai prima d’ora qui da noi si era arrivati a vincere cifre del genere”.